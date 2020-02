Anzio, gli assessori restano senza deleghe. Bufalari fuori dal nuovo Cda della Capo d’Anzio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, nella riunione di maggioranza di oggi il sindaco, non ha ancora preso alcuna decisione sulla revoca delle deleghe agli assessori, ma ha annunciato le nuove del nuovo consiglio di amministrazione della Capo d’Anzio. La carica di presidente sarebbe di nuovo stata assegnata al generale Ugo Marchetti e tra i membri del Cda, spicca il nome dell’avvocato Raffaella Barone, mentre l’amministratore delegato Antonio Bufalari a quanto ci viene riferito è stato fatto fuori. Una riunione, in cui sono stati decisi i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di domani, ma che non ha portato chiarezza sulla situazione politica della maggioranza. Assente l’assessore Pino Ranucci. Sul tavolo delle trattative, resta ancora la quota Udc della presidenza del consiglio richiesta per Roberta Cafá e Giusy Piccolo, che non alcuna intenzione di cederla.