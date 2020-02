Save The Sea Roma pulisce la spiaggia di Lido dei Pini - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Questa mattina come da programma appuntamento ore 11:00 presso la spiaggia libera ad Anzio al fianco del Mogambo in località Lido dei Pini. Tanti i partecipanti all’iniziativa, così come purtroppo i rifiuti raccolti. Siamo partiti dalla spiaggia per poi addentrarci nel canale che vi sfocia.

Il bottino vede 2 frigoriferi (esiste il recupero porta a porta per chi non lo sapesse), un carretto dei venditori ambulanti che era mimetizzato con la vegetazione del canale, la plastica in ogni forma e misura, vetro, presidi medici, un ferro da stiro e tanto altro.

Encomiabile il lavoro svolto da tutti i VOLONTARI, che in questa giornata soleggiata hanno preferito rimboccarsi le maniche. Un enorme il lavoro svolto tra sorrisi e divertimento. Tutti i rifiuti raccolti sono stati ammassati mano strada per consentire agli addetti comunali il ritiro. Un enorme GRAZIE DI CUORE A TUTTI I PRESENTI, e a chi ci ha rifocillato a lavori ultimati.”

Che altro dire….

CI SI VEDE IN SPIAGGIA

#SAVETHESEAROMA