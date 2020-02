Nettuno, il Trafelli si aggiudica il fondo europeo per l’inclusione e la lotta al disagio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

L’istituto I.T.I.S. Trafelli di Nettuno si è aggiudicato per la seconda volta il PON (Gestito dai fondi strutturali Europei ) sull’inclusione e la lotta al disagio.

Il Progetto Europeo prevede 5 moduli di lavoro, uno dei quali sarà totalmente gestito da Nello Vaudi e da Anna Silvia Angelini con lo staff dell’associazione AIDE .

Il modulo prevede molte ore di “lavoro” con gli studenti e verranno trattate le seguenti tematiche: contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della parità di genere, lotta alla discriminazione, al bullismo e non per ultimo si studieranno tecniche di difesa personale sotto ogni sua forma.

In merito Nello Vaudi:

“Un grazie di cuore a Vittoria Vernile per aver presentato il progetto con la professionalità che la contraddistingue e di averci scelto fra tanti!”