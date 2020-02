L’editoriale del Direttore: In memoria di Giovanni Maialetti 180 - EROI PER SEMPRE (1.9.16) - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Entrano nudi allo squillare di dritte trombe

Tutti sono in pace la sorte non incombe

Da Tebe a Riace vedi passare atletici bronzi

Tideo e Anfiarao fan stupire anche i gonzi

Se vuoi provare la tua forza

Chiedilo all’Ercole Farnese che sforza

Se vuoi sprintar forte o piano

Misurati con il runner d’Ercolano

Coi discoboli hai l’imbarazzo della scelta

Affronta quello di Mirone e lancia in fretta

Del giavellotto hai un sicuro campione

È Zeus dell’Artemision che t’aspetta sotto il Partenone Infine t’invito ad andarci piano

Quello che tira pugni è il re dell’Esquilino…

Semidei figli del mito e della storia

Andate sempre avanti lasciando a noi la gloria!