Saccone sulla commissione antimafia: “ Anzio e Nettuno, una comunità sana e coesa” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Lo scorso 29 gennaio, sono stati auditi in Commissione Antimafia i magistrati della DDA di Roma, Michele Prestipino e Corrado Fasanelli, più il sostituto Luigia Spinelli. Ad intervenire per il Litorale romano il senatore del Collegio Antonio Saccone, che ha rilasciato un’ulteriore nota a riguardo nella giornata di oggi: “Il procuratore della Repubblica di Roma, dott. Prestipino in audizone di tre ore in antimafia, ha evidenziato importanti indagini investigativi sul litorale durante la commissione antimafia del 29 gennaio. Sono arrivato fortemente insospettito nelle città del Litorale in occasione della campagna elettorale, prendendo tutte le premure necessarie e posso dire che ho trovato e frequentato una comunità forte, sana e coesa e soprattutto capace di creare gli anticorpi, ma non bisogna abbassare la guardia. In questo direzione si sta adoperando la procura le forze dell’ordine e gli amministratori locali che ringrazio. Il resto è polemica strumentale che non merita commento.”