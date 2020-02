Anzio un pozzo d’acqua per ricordare Paolo Salvucci. I colleghi avviano una raccolta fondi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, i colleghi della polizia di Stato di Paolo Salvucci recentemente scomparso, hanno avviato una raccolta fondi. Il ricavato servirà per la realizzazione di un pozzo, per portare l’acqua ai popoli in difficoltà idrica. Un modo di ricordare chi ha lasciato un grande vuoto nella comunità e nella polizia che ha servito con onore e fierezza.

La sorella Stefania Salvucci scrive in un post:

”Io e i miei genitori possiamo solo condividere quanto stanno facendo i colleghi e ringraziarli per aver scelto di ricordarlo con un opera in aiuto ad altre genti, mantenendo vivo lo spirito di solidarietà che contradistingueva Paolo. Grazie!”