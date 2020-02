Tavolo sicurezza, incontro positivo tra l’opposizione e la polizia locale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nella giornata di oggi abbiamo avuto un incontro con l’assessore Roda e il vice comandante della polizia locale Rizzo per discutere sul tema della sicurezza della nostra città. Abbiamo portato le nostre proposte ed ascoltato con interesse le proposte dell’assessore. Riteniamo che questo tavolo che abbiamo richiesto abbia dato i propri frutti, infatti si è concordato per richiedere la convocazione di una riunione operativa di tutte le forze dell’ordine del nostro territorio per rendere efficacie e visibile la presenza delle stesse nella nostra città. Inoltre si è deciso di preparare una mozione da presentare al prossimo consiglio comunale per richiedere un incontro ufficiale con il prefetto sul tema sicurezza che auspichiamo abbia la massima condivisione politica. Infine abbiamo richiesto un rafforzamento della presenza della polizia locale nei pressi della stazione di Nettuno e di altri luoghi sensibili per la quale abbiamo avuto rassicurazione in merito.

Marco Federici

Antonio Taurelli

Roberto Alicandri