Nettuno, Daniele Mancini fa richiesta di accesso agli atti per le sanzioni elevate con la videosorveglianza - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nettuno, il consigliere di opposizione Daniele Mancini, ex assessore all’ambiente con la giunta Casto, fa richiesta di accesso agli atti sulle videocamere installate sul territorio comunale. Nel protocollo il consigliere chiede di sapere il numero del videocamere installate ed in funzione contro l’abbandono Illecito di rifiuti e le sanzioni elevate dalla polizia locale grazie alle immagini . Chiede inoltre, chi sia il responsabile dei dati acquisiti. Tutte informazioni fondamentali per avere una quadro almeno parziale della situazione ambientale a Nettuno, che ad oggi continua a non essere chiaro. Quanti sono gli abbandoni illeciti di rifiuti ad oggi? Quali sono le zone più soggette all’abbandono illecito dei rifiuti? La video sorveglianza si è rivelato un valido strumento di contrasto? Tutte domande che nonostante la preoccupazione dei cittadini, ad oggi non hanno risposte chiare dagli uffici preposti.