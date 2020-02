Anzio, tre italiani armati di pistola rapinano un bar a Santa Teresa - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, rapina a mano armata in un bar in zona Santa Teresa. Ieri sera verso ore le 20, tre uomini con il passamontagna ed armati di pistola, sono entrati nel bar e con fare minaccioso uno di loro è andato dietro il bancone, chiedendo al proprietario l’incasso della giornata. L’uomo ha consegnato ai tre malviventi 6mila euro. Una rapina lampo durata pochissimi minuti e ripresa dalle telecamere di video sorveglianza. I rapinatori sono tre italiani, con forte accento romano. Uno di loro aveva una mano tatuata. La polizia scientifica, ha rilevato le impronte ed in queste ore sta cercando di risalire alla loro identità. Prima della rapina, alcuni testimoni riferiscono di aver visto un’auto passare più volte davanti al bar, anche se i tre si sarebbero dileguati a piedi.