Nettuno, grande attesa per il Carnevale a Colori 2020: Oltre mille persone alla sfilata del 23 febbraio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Parata in maschera, premiazioni, attestati ed esibizioni canore

Attesi dai bambini e dagli adulti gli appuntamenti del Carnevale. Un’occasione per divertirsi e tornare fanciulli, scherzi e risate, balli e sfilate. Torna la coinvolgente parata in maschera che coinvolgerà tutta la città di Nettuno, domenica 23 febbraio alle ore 15.00, organizzata dalla Ma Press Srls Arteventi e Comunicazione con il Patrocinio del Comune di Nettuno. La sfilata partirà dalla Fontana del dio Nettuno. L’intento è quello di far tornare una tradizione che possa coinvolgere tutte le entità territoriali dalle associazioni, scuole di danza, scuole elementari, associazioni sportive, comitati di quartiere e commercianti. Aggregazione, turismo, valorizzazione del territorio attraverso il divertimento. Tante le adesioni e l’entusiasmo, ci sarà una grande affluenza e partecipazione che coinvolgerà tutto il territorio. I premi messi in palio saranno 3 targhe per i primi classificati, ma ci saranno anche premi collaterali e attestati di partecipazione. Non mancheranno buoni messi in palio dagli Sponsor, tra i quali Cantina Bacco, Divina Provvidenza, Ingrosso Dolciumi, commercianti di Nettuno. Tanti i gruppi che hanno aderito cogliendo lo spirito di comunità ed allegria. Ognuno ha scelto un tema diverso e con fantasia e creatività stanno lavorando alla realizzazione dei costumi o dei carri. Ammirevole l’impegno, nonostante il poco tempo a disposizione, e la volontà di creare qualcosa di originale ed estroso. La giuria sarà composta da professionisti: – Presidente di giuria David Pironaci direttamente da “All Toghether Now” (Giudice del muro dei 100 del talent di Canale5 diretto da M. Hunzicker e J-Ax), Vocal coach e Direttore delle Produzione WhyNot – Anna Silvia Angelini Presidente dell’Associazione Aide Anzio Nettuno, scrittrice e Direttrice Artistica Premio Donna d’Autore – Elisabetta Bruni, Attrice e Regista, Direttrice Artistica “Il Teatro fonte di vita lab” e Associazione “I Giulari&InProgetto” – Valerio Scalia, Giornalista e Segretario dell’Associazione giovanile Nettunia organizzatrice del Nettunia’s Got Talent – Adelaide e Piera Cosmi, Titolari dell’azienda agricola Casa Divina Provvidenza, Cantina di Nettuno dal 1890, tra le eccellenze del territorio – Salvo Cacciola, Architetto e Scenografo. Documentarista subacqueo RAI, Presidente AQ International ed ideatore di Luci nel Blu. La scheda di votazione prenderà in esame alcuni parametri per la valutazione completa delle rappresentazioni di ogni scuola o associazione. Ci saranno esibizioni canore. Presentatore Alessandro Pirolli Alessandro Pirolli, dal programma tv di Rai1 “Ti lascio una canzone” (cantautore, Record Palex).

Natascia Malizia