Emergenza Segretari Comunali - Variati: superata l’emergenza Segretari Comunali - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“È un’ottima notizia che oggi sia stato approvato un emendamento al DL “Mille proroghe” in Commissione alla Camera dei Deputati, che dà una risposta celere alla mozione approvata all’unanimità poche settimane fa e che chiedeva al Governo rapidissime misure per rimediare alla carenza strutturale dei segretari comunali che sta paralizzando l’attività amministrativa di molti comuni, soprattutto dei più piccoli”.

“Riduzione dei tempi di selezione, semplificazione del percorso di formazione e possibilità di ricorso temporaneo alla figura di un vicesegretario nei piccoli comuni con sede vacante. Queste sono le principali misure – afferma il Sottosegretario Variati – per superare le gravi lacune formatesi nel tempo”

“Ringrazio – conclude il Sottosegretario all’Interno Achille Variati – il relatore On. Fabio Melilli ed i parlamentari che con questa norma danno una risposta in particolare ai piccoli comuni messi in seria difficoltà dalla carenza dei segretari comunali”.