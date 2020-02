Anzio, Maugliani (Pd): la pochezza di Capolei - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anche le pulci hanno la tosse ad Anzio. Vincenzo Capolei commissario Forza Italia di un partito da cui vi sono consiglieri e assessori in fuga alza la voce con il capogruppo del Pd Lina Giannino,a cui va tutto il nostro sostegno. L’unica colpa di Lina è stata quella di fare il suo dovere, l’opposizione. La verità è che ad Anzio abbiamo una maggioranza bulimica e rissosa , alle prese fra l’altro con le difficoltà di un rimpasto faticoso e incomprensibile ai cittadini. Capolei,che è parte di questa maggioranza, ne rispecchia in pieno la pochezza, la superficialità e ne incarna l’incompetenza pertanto dovrebbe riflettere sul fatto che l’instabilità del suo partito costituisce una delle cause principali di ostacolo alla crescita della città e ad una programmazione che è lontana anni luce dalle promesse elettorali! Suggerisco pertanto di ridurre la razione di selfie e di aumentare quella di provvedimenti utili i altrimenti per il bene di tutti sarebbe il caso di staccare la spina!

Il segretario provinciale Pd

Rocco maugliani