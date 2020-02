Anzio, toto nomine: Cafá alla presidenza del Consiglio e Giusy Piccolo ai lavori pubblici - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, grande attesa per le nomine della giunta e dell’amministrazione neroniana. Dai primi rumors, si prevede l’entrata di Roberta Cafà, come presidente dell’assise comunale che dovrà essere votata in consiglio mentre a Giusy Piccolo la delega dei lavori pubblici di Pino Ranucci. Una giunta a quanto sembra sempre più in rosa, ma che dal suo insediamento continua a subire scossoni. Tutti gli altri assessori sembrerebbe restare a loro posto. Se questo assetto fosse confermato, l’unico ad essere defenestrato è Pino Ranucci.