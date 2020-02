Anzio, la scuola Sacida ha aderito alla 7° Giornata Mondiale dei calzini spaiati ​ - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Venerdì 7 febbraio la Scuola “Sacida” dell’I.C. Anzio 2, ha aderito alla “7° Giornata dei Calzini spaiati” un’iniziativa per tutti, per colorare un po’ i piedi, la giornata, il mondo, il CUORE; per condividere valori come AMICIZIA e il RISPETTO PER GLI ALTRI, valori importanti che in questa scuola, nella periferia di Anzio, rappresentano una delle basi interiori del loro quotidiano, del comportamento, delle azioni e delle relazioni fra persone e studenti. Iniziativa, diventata ormai simbolo di valori importanti che dovrebbero essere coltivati e accresciuti nel rispetto della persona. “Solo, intristito, scolorito. Il tragico destino di un calzino spaiato è sotto gli occhi di tutti: rimane lì, tra coppie felici di calzini alla moda, nel fondo di un cassetto, in attesa che il suo gemello faccia ritorno. Ma a volte niente, il calzino spaiato ha buone probabilità che rimarrà tale per il resto della sua vita, senza più poter sentire il calore di un piede umano. Ma se gli dessimo la possibilità di ritrovare un senso?” È per questo che da un po’ di anni a questa parte il dramma del calzino spaiato si è trasformato nell’occasione buona per ricordarci che nessuno può essere lasciato solo e che tutti devono avere l’opportunità di vivere in un mondo sereno e colorato, in amicizia. È quello che è alla base della Giornata mondiale dei calzini spaiati che si celebra ogni anno il primo venerdì di febbraio, indossare calzini diversi, ridare vita a quelli rimasti spaiati e soprattutto divertirsi con gli altri, in questa edizione in particolare si è parlato di AMICIZIA e RISPETTO. L’Istituto Comprensivo Anzio 2 ha aderito in toto a tale iniziativa, che rappresenta la bellezza della diversità, valore che gli insegnanti tengono a trasmettere agli alunni. L’essere “spaiato” può trasformarsi, in una meravigliosa opportunità, far riflettere tutti sui valori dell’Amicizia e del rispetto dell’altro, attraverso la valorizzazione della diversità, si tratta di un inno alle Differenze, e un “no” secco alle omologazioni. Questa manifestazione nazionale, giunta alla settima edizione, ha visto alunni e insegnanti impegnati in diverse attività mirate alla comprensione e allo sviluppo di Valori importanti. Uno slogan, quello della giornata dei calzini spaiati, inteso, come un invito per tutti a guardare le cose in modo diverso, meno convenzionale e più divertente e ad aprirsi alle novità senza alcun pregiudizio, spunti importanti di riflessione e di crescita.

​​​​​​​​​​Sonia Federico