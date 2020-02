Nettuno, Alicandri: “presunti maltrattamenti ad Alba Dog, servono controlli” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A seguito di quanto uscito sulla stampa locale in merito a presunti maltrattamenti sugli animali che sarebbero stati perpetrati presso il canile “alba dog” preannuncio che al prossimo consiglio comunale presenterò una interrogazione per venire a conoscenza dei controlli che vengono fatti dalla nostra amministrazione comunale ed inoltre mi farò promotore di organizzare un gruppo trasversale di consiglieri comunali che si rendano disponibili ad effettuare dei controlli senza preavviso presso la struttura a cui fa riferimento la nostra città. In attesa di arrivare alla creazione di un rifugio per animali a Nettuno dobbiamo alzare il più possibile il nostro livello di guardia perché la civiltà di un popolo si vede anche da come si prende cura dei propri animali domestici.

Roberto Alicandri