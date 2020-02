Indagine su Alba Dog, Saccone: “Gli animali vanno protetti dai maltrattamenti” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La dichiarazione del Senatore del collegio Antonio Saccone, in merito all’indagine della procura di Velletri per presunti maltrattamenti al canile di Alba Dog:

“Ho seguito in queste ore con interesse il lavoro della Procura di Velletri nel canile di Alba Dog di Pomezia, che ha incaricato la polizia locale di Ardea di ispezionare la struttura che ospita i cani di Ardea, Anzio, Nettuno. Nel sopralluogo sono state riscontrate diverse criticità che destano preoccupazione e sono in queste ore alla vaglio della Procura e della polizia locale alla quale vanno i miei ringraziamenti, per l’eccellente lavoro svolto. La tutela degli animali e la lotta al randagismo, sono principi fondamentali in questo Paese. La legge italiana tutela gli animali proteggendoli dai maltrattamenti, motivo per cui auspico si faccia chiarezza su questa vicenda.”

Senatore Antonio Saccone