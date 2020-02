Anzio, perdita d’acqua agli Ospedali Riuniti. La ditta non interviene da tre settimane - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, da tre settimane nonostante le segnalazioni non c’è stato nessun intervento agli Ospedali Riuniti, su una copiosa perdita d’acqua tra il padiglione Faina ed il Pronto Soccorso. L’acqua continua a scorrere e la ditta competente non interviene, ne sulla perdita ne sul muro di cinta del serbatoio dell’ospedale crollato da oltre un anno mezzo. L’acqua che scorre da giorni e verrà certamente addebitata in bolletta al presidio ospedaliero. A nulla sono valsi i solleciti e le chiamate per la riparazione. Una situazione che ha dell’incredibile, ma ci riferiscono i cittadini molto frequente.