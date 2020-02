Il 7 marzo EspressArte, un evento benefico per il piccolo Valerio Liberatori - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il 7 marzo all’hotel Lido Garda alle ore 19.30, si terrà “EspressArte”, un evento unico nel suo genere ad Anzio e sul territorio. È un evento artistico, in cui si esibiranno tanti artisti, dalla danza al teatro, alla musica e alla magia. Il programma consiste nell’apertura della mostra, in cui saranno presenti espositori di lavori artigianali, tra cui anche un tatuatore di Nettuno e allo stesso momento verrà aperto il buffet e alle ore 21 inizio spettacolo. È un evento a scopo benefico per il piccolo Valerio Liberatori “Picchio”, un bambino di Anzio affetto da una malattia genetica, che gli impedisce il normale sviluppo psicofisico, con un ritardo psicomotorio importante. L’incasso della serata sarà devoluto alla onlus “la vita secondo Valerio”. Silvia Mezzanotte e Manuel Aspidi hanno contribuito con il loro video, invitando a partecipare alla serata.

Il costo del biglietto è di 12€ adulti 8€ bambini, il costo comprende visita alla mostra, buffet e spettacolo. L’evento ideato da Daniela Cofini, che sarà l’inizio di varie edizioni, è organizzato dalla Mosaick Production, associazione musicale, di cui Floriano Iacovelli è il presidente e direttore artistico, in collaborazione con Alessandra Scarpellini. Importanti partners sponsorizzano l’evento, tra cui Radiosa atelier, per gli abiti di Daniela Cofini e Floriano Iacovelli, e Arte e Stile Accademia per trucco e parrucco.

Un evento importante, ed emozionante, allo stesso tempo divertente per una buona causa.

Per info e prenotazioni chiamare 3284636723, oppure visitare la pagina facebook “espressarte l’arte incontra la passione”.