Nettuno, la Vaccari ed il salto in Fratelli d’Italia - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nettuno, si fanno insistenti le voci su un eventuale passaggio di Enrica Vaccari in Fratelli d’Italia. La consigliera di opposizione candidata Sindaco nelle scorse amministrative, potrebbe secondo i ben informati fare il salto in maggioranza. Un consigliere in più a sostegno del vice sindaco Alessandro Mauro, che potrebbe compromettere ulteriormente gli equilibri interni della maggioranza, dopo l’espulsione annunciata dalla Lega dei consiglieri Rognoni, Ginetti, De Zuani e gli assessori Noce e Dell’Uomo. Un ipotesi tutta da confermare che potrebbe prendere forma proprio in questi giorni.