Anzio, le eccellenze del territorio al Festival di Sanremo - L'Eco Del Litorale | Notizie online

70° Festival di Sanremo. Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis: “Complimenti a Marcello Fotia, Federico Lauri ed Alessandro Canini, eccellenze del territorio, per aver dato lustro alla Città di Anzio”

“I cittadini di Anzio Alessandro Canini, produttore ed arrangiatore della canzone di Michele Zarrillo, Marcello Fotia, noto per la tua rinomata pizza e Federico Lauri, famoso per il suo salone di bellezza e per il suo programma televisivo, nelle loro rispettive professioni, sono stati tra i protagonisti del 70° Festival di Sanremo. Si tratta di eccellenze del nostro territorio, che hanno dato lustro alla Città di Anzio, nell’ambito del più importante evento della musica nazionale. Complimenti a loro per questi importanti traguardi professionali”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alla settantesima edizione del Festival di Sanremo ed al lavoro prestato da diversi professionisti anziati nell’ambito dell’importante rassegna canora.