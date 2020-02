Anzio, inaugurato il progetto “Chris Cappell College Web Radio” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni scolastiche e civili e delle classi del Liceo Chris Cappell College, si è svolta, nell’Aula Magna del Liceo anziate, l’inaugurazione del progetto “Chris Cappell College Web Radio”. I Professori Lupone e Bartoli, responsabili del progetto, hanno spiegato ai tanti che si erano raccolti per l’evento l’impegno tecnico ed educativo in cui l’Istituto, con il sostegno della Fondazione Christian Cappelluti ONLUS, si è profuso. La radio, che è già ascoltabile all’indirizzo http://www.chriscappellcollegeradio.com/, impegna numerosi studenti in diversi gruppi di lavoro: il palinsesto si sta popolando di giorno in giorno di nuovi eventi, ideati, scritti e fisicamente prodotti dai ragazzi e per i ragazzi. Nonostante il naturale sbocco sia quello interno all’istituto, non manca l’apertura al territorio, come proposto al Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che intervenendo sul palco si è detto aperto alla collaborazione con lo staff della radio per renderla una realtà operante a tutto campo sul territorio del Comune con l’appoggio delle istituzioni. Entusiaste anche le parole della Dirigente Scolastica Daniela Pittiglio, che da subito ha creduto nelle idee dei docenti e degli studenti, tanto da lanciare l’iniziativa all’interno del progetto nazionale “Scuola Digitale”. In conclusione anche dalla Wake Forest University del North Carolina sono arrivati i saluti del Prof. Peter Kairoff, pianista di fama mondiale e docente di Christian Cappelluti nel suo periodo trascorso nell’Università statunitense,che promette di diventare presto un ascoltatore della Chris Cappell College Web Radio.