Nettuno, gravissimo incidente a Sandalo: Due persone portate in eliambulanza a Roma - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nettuno, gravissimo incidente frontale sulla via Nettunense, tra il primo ed il secondo stradone di Sandalo. Coinvolte nell’impatto un’Audi blu guidata da un trentenne con Mercedes bianca con alla guida un uomo di 50 anni. Sul posto immediati i sanitari del 118 che accertate le gravissime condizioni dei conducenti, hanno trasportato con l’eliambulanza i due feriti all’ospedale San Camillo di Roma in codice rosso. Sul posto per i rilievi del caso la polizia locale di Nettuno. Da una prima ricostruzione l’incidente sembrerebbe avvenuto a causa di un sorpasso azzardato.