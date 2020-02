Il prossimo 27 febbraio alle ore 20 presso Casal Noemi in via della Pineta a Nettuno, si terrà una cena di beneficenza per aiutare Mattia, un bimbo di 6 anni affetto da paralisi cerebrale e da altre gravi patologie ma che nonostante tutto continua a combattere con forza e coraggio. La partecipazione ha un costo di 20 euro, che serviranno per aiutare il piccolo Mattia con la scuola, le terapie e le visite mediche. Per info e prenotazioni sulla serata è possibile contattare Alessia al 3899907057