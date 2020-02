Anzio, ondata di furti e vociferata piazza di spaccio nel quartiere vicino l’Istituto Nautico - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, non sembra fermarsi l’ondata di furti e degrado sulla via Nettunense all’altezza dell’istituto nautico. Il bar in piazza Dante Zemini, è stato nuovamente svaligiato per la quarta volta, nell’arco di pochissimo tempo, mentre a poca distanza sull’incrocio di via Valle Palomba, un caseggiato abbandonato è divenuto una piazza di spaccio, covo di tossicodipendenti. A nulla sono valse le numerose segnalazioni dei residenti. Una testimone riferisce un andirivieni continuo di persone alcune con abiti macchiati di sangue e tende e scatoloni poggiati sulle finestre per coprire l’interno del casale abbandonato. Inoltre ci sono sono siringhe sparse ovunque. Un degrado ed una situazione di pericolo pochi passi dai caseggiati e da una scuola, sempre più fuori controllo.