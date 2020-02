Carnevale a Colori-Nettuno 2020 con musica, sfilate ed animazione - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nettuno si prepara al Carnevale che tornerà ad animare il centro cittadino negli ultimi due weekend del mese di Febbraio e nei giorni clou di giovedì e martedì grasso con il progetto “Carnevale a Colori – Nettuno 2020” organizzato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Alessandro Coppola. Un programma ricco quello messo in piedi dall’Assessorato a Turismo e Spettacolo e dagli uffici comunali.

“Saranno coinvolti in questo “Carnevale a colori 2020” le associazioni, le scuole di danze e gli istituti scolastici del territorio – spiega l’Assessore a Turismo e Spettacolo Alessandro Mauro – continuando nell’azione di sinergia con l’associazionismo nettunese che ha caratterizzato l’operato di questa Amministrazione sin dal suo insediamento. Il centro vivrà con spettacoli, sfilate in maschera e animazione dedicata ai bambini nelle sue piazze principali, dal borgo a piazza del Mercato e il lungomare, nei giorni principale del Carnevale. Un appuntamento dedicato ai più piccoli che potranno vivere momenti di divertimento e partecipazione insieme alla propria famiglia vivendo a 360° la città”.

Il primo appuntamento con il Carnevale è in programma domenica 16 febbraiocon lo spettacolo “Pinocchio” allestito dall’Accademia di Moda di Regina Scerrato in piazza Marconi a partire dalle 15,30.

Giovedì grasso, il 20 Febbraio, protagonisti saranno i personaggi di Disney in piazza Marconi a partire dalle 15,30 e l’intrattenimento con l’Associazione Party Up che in piazza del Mercato coinvolgerà i bambini con truccabimbi, animazione, sculture di palloncini, baby dance, laboratori e sette mascotte che animeranno la piazza nettunese dalle 15,30 alle 18.

Sabato 22 febbraioprotagoniste saranno le scuole di danza del territorio con lo spettacolo “Sulle Punte del Carnevale” in programma in piazza Marconi a partire dalle 14,30. A seguire truccabimbi, sculture di palloncini, laboratorio a tema Carnevale e tre mascotte itineranti, il tutto organizzato dall’Associazione Culturale “Le Tue Mascotte” che animerà il Borgo fino alle 18.

Domenica 23 Febbraiodalle 15 tornerà la coinvolgente “sfilata e parata con i carri allegorici”, organizzata dalla MA Press, con il coinvolgimento di comitati di quartiere, commercianti e scuole del territorio che invaderanno il centro. La partenza della manifestazione e in programma da piazza Mazzini, con la colorata carovana che si snoderà e per tutto il lungomare fino a giungere a Piazzale San Rocco per poi risalire il lungomare per chiudere la manifestazione, con la premiazione finale delle maschere più belle, intorno alle 18in piazza Battisti.

Il 25 Febbraio, in occasione di Martedì Grasso che chiuderà ufficialmente il Carnevale, altro imperdibile spettacolo con i personaggi più amati del mondo Disney che sarà organizzato dall’Accademia di Moda di Regina Scerrato in Piazza Marconi a partire dalle 15,30.