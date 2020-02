Anzio, premiata la professoressa Ignazia Privitera Bartolini - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A Villa Corsini Sarsina il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, ha premiato la professoressa Ignazia Privitera Bartolini, tra i docenti fondatori del Liceo Scientifico Innocenzo XII

“Nel ruolo del professore è insita l’arte di insegnare la vita, di guidare alla scoperta del nuovo, di lasciare un segno indelebile nelle menti e nei cuori. Con gratitudine per il suo inestimabile contributo a favore degli studenti del Liceo Scientifico Innocenzo XII di cui è stata, per oltre 20 anni, Vice Preside e colonna portante”. E’ il messaggio a firma del Sindaco, Candido De Angelis, impresso sulla targa conferita, questa mattina, alla professoressa Ignazia (detta Iole) Privitera Bartolini, oggi novantunenne, che è stata tra i docenti fondatori del Liceo scientifico “Innocenzo XII” di Anzio. Vicepreside per più di 20 anni, la prof. è stata colonna portante della Scuola. Generazioni di studenti, tra i quali molti stimati professionisti, ne hanno sempre esaltato le doti umane e professionali. A Villa Corsini Sarsina, insieme al Sindaco De Angelis, per premiare la storica professoressa, sono intervenuti il prof. Eugenio Bartolini (figlio) e l’Assessore Laura Nolfi.