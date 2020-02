La Tunisia si promuove a Roma. - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Con il sostegno dell’Ambasciata di Tunisia a Roma, l’ente tunisino The Bird Exhibitions & Events organizza la prima edizione del salone dell’immobiliare tunisino, sulla scia del successo del SITAP, il Salone dell’Immobiliare Tunisino a Parigi, che si terrà da domani 7 febbraio fino a domenica 9 febbraio presso il Barcelo’ Aran Mantegna, Via Andrea Mantegna, zona Eur Garbatella (Roma) .

Con oltre 50.000 tunisini residenti, Roma é la prima di una serie di tappe italiane del salone, che vuole essere una vetrina per i tunisini residenti in Italia sul settore e sulle opportunità immobiliari in Tunisia.

Non solo immobiliare…

In contemporanea al Salone dell’immobiliare si terrà, infatti, il primo Salone dell’Artigianato Tunisino Regina Expo-Show, che riunirà sotto un unico tetto le eccellenze dell’artigianato e della cosmetica tunisini.

Appuntamento con la Tunisia dal 7 al 9 febbraio al Barcelo’ Aran Mantegna