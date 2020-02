Anzio, la città commemora le vittime delle Foibe - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La Città di Anzio, in occasione del Giorno del Ricordo, commemora tutte le vittime delle foibe: lunedì 10 febbraio, al Monumento ai Caduti – Piazza Garibaldi, con la deposizione di un omaggio floreale

“Anzio non dimentica! I valori della memoria custoditi e trasmessi ai giovani, per un futuro di pace”.

All’insegna di questa citazione, che ha contraddistinto tutti gli eventi del 76° Anniversario dello Sbarco di Anzio, lunedì 10 febbraio, alle ore 11.30, in occasione del Giorno del Ricordo, il Sindaco, Candido De Angelis, deporrà un omaggio floreale, ai piedi del Monumento ai Caduti, in Piazza Garibaldi, per commemorare tutte le vittime delle foibe.

La Città di Anzio, con la commemorazione del Giorno del Ricordo, manterrà viva la memoria sulla tragedia di migliaia di italiani della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia, vittime dei partigiani jugoslavi, durante la seconda guerra mondiale e nell’immediato secondo dopoguerra.