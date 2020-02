Nettuno, un commerciante inveisce contro un’ausiliare della polizia locale per non pagare 18 euro di multa - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nettuno, questa mattina un’ausiliare del traffico è stata scacciata in malo modo da un commerciante del centro. L’uomo non aveva pagato il ticket per la sosta della sua auto e l’operatore in servizio, ha proceduto ad elevare una sanzione di 18 euro, che ha mandato in bestia il commerciante, al punto di insultare la donna. Gli ausiliari del traffico e gli operatori della polizia locale, non sono nuovi a questo genere di avvenimenti, che si verificano quasi quotidianamente. Per alcuni non sembra essere chiaro che il ticket va pagato. Una situazione che desta preoccupazione per l’aggressività mostrata nei confronti di questa donna, nel pieno dello svolgimento delle sue funzioni.