Inizia con il botto il nuovo anno al Circolo Scherma Anzio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Inizia con il botto il nuovo anno al Circolo Scherma Anzio con Francesca Lepori, Giorgia Fontana e Monica Crociata che entrano nella top 10 nella gara a squadre di spada femminile nella serie c2, il 12 gennaio. Segue, il 18 gennaio, Roberto Bezzini con la Seconda Prova Nazionale Cadetti. L’atleta anziate si posiziona 177° su 407 e questo risultato, insieme ad altri successi precedenti, gli permette di qualificarsi alla Prova Giovani in cui avrà la possibilità di confrontarsi con atleti più esperti di lui e crescere ulteriormente come atleta.

Carlo Zanna il 25 gennaio partecipa alla Terza Prova Nazionale Master, classificandosi 30º. Recupera con il Trofeo Veteres dove riesce a posizionarsi al primo posto ed a sollevare la coppa. Un ultimo successo per il Circolo Scherma Anzio è stata l’organizzazione del Circuito Europeo Cadetti di Fioretto: un torneo che ha radunato quasi 600 atleti di cui 230 stranieri e provenienti da tutto il mondo, un ottimo successo per un torneo di caratura internazionale.