La proposta per la Vignarola è in piedi non è scaduto nessun termine - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Abbiamo letto a mezzo stampa un articolo che sostiene che i tempi per legge sulla Vignarola sarebbero scaduti e che quindi in Regione non esisterebbe nessuna proposta. Non è così. Apprezziamo la volontà di seguire la vicenda, ma occorre fare chiarezza per evitare di creare confusione. La relazione della commissione che deve essere poi discussa in consiglio ad oggi non esiste semplicemente perché la proposta ancora non è stata discussa in commissione. Questo era stato detto chiaramente anche nel corso dell’iniziativa di novembre: prima di gennaio non se ne sarebbe parlato con le commissioni bloccate dal bilancio e dalla manovra del collegato al bilancio, votato dal consiglio regionale solo pochi giorni fa. I tempi per concludere l’iter di approvazione dureranno per qualche mese, lo abbiamo detto e lo ripetiamo a scanso di equivoci. Scavalcare la commissione per accelerare i tempi significherebbe arrivare con tutta probabilità ad una bocciatura della proposta. Su questo link è possibile visualizzare i dettagli della proposta che risulta assolutamente in piedi e in attesa di essere discussa:

http://atticrl.regione.lazio.it/proposteLegge_dettaglio.aspx?id=189&fbclid=IwAR38RC9cEHKulrDoMgKnAteY8BqdRYiUbETs6GnQQfYdg0oprT3axJsZpTs

Il Comitato per la tutela del verde della Vignarola