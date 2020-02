Anzio, Ospedali Riuniti: si apre il ciclo di letture con la storia vera di uomo di Aprilia imprigionato 4 anni in Venezuela - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, ottimo inizio per gli appuntamenti culturali degli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno: “Leggere Fa Bene”, gestite in autonomia dalla Direzione Sanitaria del Presidio ospedaliero. Il ciclo di letture si è aperto nella mattinata di ieri, con la presentazione del libro “Sant’Ana-Incubo in Venezuela” di Vincenzo Contino. Una storia vera ambientata in un carcere in SudAmerica. Il protagonista a soli 23 anni è stato vittima, di un errore giudiziario. A causa di questo verrà rinchiuso in una prigione spaventosa, in una regione del Venezuela per quattro anni. Un racconto che si sviluppa tra sangue, morti, torture, perversioni, ma anche amicizie nate dentro il carcere e soprattutto, ad un amore che sembrava impossibile. Gli ingredienti ci sono tutti per un romanzo intenso e vitale, in cui la violenza e la paura fanno da protagonisti. Relatrice della presentazione: Mirella Mannozzi.

Chi é Vincenzo Contini?

Vincenzo Contini è nato a Roma il 03/03/1968. Residente ad Aprilia (Lt) Autore del Romanzo “Sant’Ana incubo in Venezuela ” pubblicato da MEDIA&BOOKS di Santo Strati.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 7 marzo con il libro: “Il letto in tasca-Pensieri sul letto” di Gisela Josefina Lopez.

“La cultura è una occasione di civiltà e l’ospedale un luogo aperto ai cittadini”