Anzio, carcasse di animali sulla spiaggia di Lido dei Pini - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, sulla spiaggia libera di Lido dei Pini sono state rinvenute da cittadini e residenti delle carcasse di animali. Dallo stato di decomposizione, non si capisce se una di queste sia di una pecora o di un cane, l’altra è di un cinghiale. Sul posto si è recato un dipendente del comune per un sopralluogo per procedere allo smaltimento che avverrà in settimana. Non è chiaro cosa sia successo ai due sfortunati animali e nemmeno se sia stato avviato l’iter previsto per l’identificazione dei proprietari del primo animale.