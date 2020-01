CoronaVirus due casi sospetti a Roma. Conte: stop ai voli dalla Cina - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Sono confermati due casi in italia di persone contagiate da coronavirus. Si tratta di due turisti cinesi”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro della salute Roberto Speranza. Il premier ha annunciato anche che il traffico aereo da e per la Cina è stato chiuso. “Siamo il primo Paese che adotta una misura cautelativa di questo genere”. L’Oms ha intanto dichiarato l’emergenza internazionale per il contagio nel giorno in cui il bilancio delle vittime arriva a 213. Uno studente minorenne che ha accusato sintomi influenzali e febbre dopo essere rientrato con la madre da un viaggio in Cina potrebbe costituire il primo caso sospetto di coronavirus cinese in Veneto ed inoltre due cittadini di Wuhan, sono ora ricoverati allo Spallanzani. La stanza che occupavano nell’hotel Palatino di via Cavour è stata sigillata. Altri turisti cinesi che facevano parte della stessa comitiva sono stati scortati nello stesso ospedale.