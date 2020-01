Anzio, Fratelli d’Italia: Piena fiducia alla giunta e al Sindaco Candido De Angelis - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia precisa in una nota stampa rinnova la sua piena fiducia alla giunta e al sindaco Candido De Angelis. In riferimento alle voci di una crisi di maggioranza hanno dichiarato: “Il nostro capogruppo non ha mai partecipato ad alcuna riunione e non ha chiesto l’azzeramento di giunta: il sindaco, gli assessori e il presidente del consiglio godono della nostra fiducia. La prossima imminente maggioranza sarà un momento di confronto, volta alla programmazione della città e non sicuramente a discussioni sterili.”

Capogruppo Fratelli d’Italia

Gatti Davide

Segretario fratelli d’Italia

Tilli Marco