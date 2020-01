Anzio, nuova sede della CGIL e dei diritti inespressi dei pensionati - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La nuova sede CGIL Anzio e Nettuno

Anzio2 è il nuovo punto di riferimento del territorio. La nuova sede della CGIL è stata spostata presso il Centro Commerciale Anteo, Anzio2. Dopo la chiusura degli uffici siti ad Anzio e Nettuno, c’è stato lo spostamento ed accorpamento nel nuovo punto di riferimento territoriale. Presenti in sede gli operatori all’accoglienza, Paola Radovani ed Adriano, la segreteria generale zona litorale SPI CGIL (Roma Sud, Pomezia e Castelli) Loredana Bernardini e Franco Longo. Il nuovo ufficio è sede SPI CGIL, CAAF e INCA, punto di riferimento per le due cittadine ed il litorale. Vengono forniti tutti i giorni diversi servizi ai cittadini, sia per ciò che riguarda le pratiche fiscali che per le pratiche di previdenza. L’avvocato del Patronato Inca e della CGIL è presente tutta la settimana, così come il CAAF. In modo particolare è presente lo SPI CGIL, ossia il Sindacato dei Pensionati, che si occupa dell’accoglienza e dei diritti inespressi dei pensionati. Aiutano a leggere ed interpretare l’OBIS/M (certificato che viene rilasciato con cadenza annuale dall’INPS a tutti i pensionati) ed a controllare se vengono ricevuti tutti i diritti. I diritti acquisiti sono presenti ma se non viene effettuata regolare domanda non vengono erogati ed applicati. Ad esempio ci sono vedove ed invalide che hanno spesso un diritto spesso soffocato, di cui non sono a conoscenza. Il loro compito è quello di indirizzare i cittadini ed aiutarli ad ottenere le prestazioni ed agevolazioni. La sede CGIL Anzio2 è l’unico punto CGIL del territorio di Anzio e Nettuno. Saranno presenti tutte le categorie di lavoratori, la Federconsumatori (presente con l’Avvocato con gratuito patrocinio), l’Ufficio Vertenze, l’Avvocato CGIL, Avvocato INCA. Tra le varie iniziative che verranno realizzate ci sarà il Camper dei Diritti Inespressi, affiancherà l’ufficio nella pubblicità ed avrà al suo interno un ufficio mobile. Andrà in tutte le località, nelle campagne, nelle piazze, così da fornire direttamente sul posto risposte alle domande che vengono poste dai cittadini, grazie a degli operatori presenti sul camper. I servizi presso la nuova sede sono fruibili tutti i giorni, mattina e pomeriggio, dal lunedì al venerdì. Gli operatori addetti all’accoglienza ascolteranno tutte le problematiche dei cittadini che si recheranno al punto CGIL, cercando di dare risposte e soluzioni per ogni situazione. Il nuovo ufficio è in contatto continuo con l’Assessore alle Politiche Sociali Velia Fontana. Il lunedì ed i venerdì vengono ricevuti tutti i pensionati per ciò che riguarda i diritti inespressi. Si occupano di tutto ciò che riguarda i pensionati, INCA e CAAF, lavoratori attivi. Le categorie saranno tutte presenti ogni giorno.

Servizi e categorie presenti alla sede Anzio2

Cosa sono i diritti inespressi?

Ogni anno decine di milioni di euro ritornano nelle tasche dei pensionati di tutta Italia. E’ il frutto dell’attività della SPI CGIL di controllo sulle pensioni. Si tratta di maggiorazioni sociali, integrazioni al minimo, 14esime, importi aggiuntivi o assegni famigliari. Questi rappresentano i diritti inespressi che tramite il lavoro del Sindacato si trasformano in aumenti mensili sulle pensioni o anche arretrati economicamente consistenti. Vari sono i servizi offerti dalla sede della CGIL Anzio2 a partire dal CAAF per le questioni fiscali (dichiarazione ISEE), INCA per le pratiche previdenziali), la Federconsumatori per i problemi legati al consumo, il SUNIA per i temi legati alla casa e la FITEL per lo sport ed il tempo libero. I Servizi messi a disposizione dei cittadini del territorio di Anzio e Nettuno soono: – SPI CGIL, accoglie le pensionate ed i pensionati. Informa sui diritti sociali, civili, previdenziali, fiscali e assistenziali. Promuove e organizza la contrattazione sociale nel territorio – CAAF, assistenza fiscale. Il CAAF assiste nella compilazione della dichiarazione dei redditi o dichiarazione ISEE e nell’eventuale contenzioso tributario, nel calcolo delle imposte comunali sugli immobili e nella compilazione delle richieste per prestazioni sociali. Chi si rivolge al CAAF può anche effettuare l’elaborazione delle dichiarazioni di successione, la registrazione dei contratti di affitto e la gestione delle buste paga per colf e badanti – UVL, assistenza sindacale e legale L’Ufficio Vertenze e Legali fornisce informazioni e tutela per i diritti del lavoro ed offre assistenza legale per il contratto di lavoro e le prestazioni in nero o irregolari; assiste anche per la contestazione di provvedimenti disciplinari, per i conteggi e il controllo della busta paga, l’accesso al fondo di garanzia INPS e per l’invio delle dimissioni online – INCA, assistenza previdenziale. Il Patronato INCA aiuta nelle pratiche relative a: disoccupazione, pensionamento, malattie e infortuni, disabilità, immigrazione, genitorialità e invalidità civile. Tutti i servizi del Patronato INCA sono gratuiti per gli iscritti CGIL. Nuova sede al Centro Commerciale Anteo, Anzio 2, Viale Antium,6. Tel. 06.83924619 – Dal Lun. al Ven, ore 9.30-13.00 e 14.30-17.30