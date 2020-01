Nettuno, il centrosinistra ricorda il Giorno della Memoria - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Per la giornata della memoria prendiamo a prestito le parole di Elisa Springer, una scrittrice che fu deportata ad Auschwitz e che sopravvisse all’Olocausto. La nostra voce, e quella dei nostri figli, devono servire a non dimenticare e a non accettare con indifferenza e rassegnazione, le rinnovate stragi di innocenti. Bisogna sollevare quel manto di indifferenza che copre il dolore dei martiri! Il mio impegno, in questo senso, è un dovere verso i miei genitori, mio nonno, e tutti i miei zii. È un dovere verso i milioni di ebrei “passati per il camino”, gli zingari, figli di mille patrie e di nessuna, i Testimoni di Geova, gli omosessuali, i disabili e verso i mille e mille fiori violentati, calpestati e immolati al vento dell’assurdo; è un dovere verso tutte quelle stelle dell’universo che il male del mondo ha voluto spegnere… I giovani liberi devono sapere, dobbiamo aiutarli a capire che tutto ciò che è stato storia, è la storia di oggi, si sta paurosamente ripetendo.

Roberto Alicandri

Marco Federici

Antonio Taurelli

Waldemaro C. Marchiafava