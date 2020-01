Giorno della Memoria: la Città di Anzio, insieme a 300 studenti dello scientifico - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Giorno della Memoria: la Città di Anzio, insieme a 300 studenti dello scientifico, commemora le vittime della Shoah con filmati, interviste e con la testimonianza di Vittorio Polacco che afferma”Se volete avere un buon futuro non dimenticate mai il passato”. Il Sindaco De Angelis: “Una lezione di storia contemporanea per i nostri giovani”. L’Assessore Nolfi rende onore a Liliana Segre: “La memoria è il vaccino più potente contro la guerra, l’odio e l’indifferenza”

“Se volete avere un buon futuro non dimenticate mai il passato. Lascio a voi studenti la mia memoria, per trasmetterla ad altri per un futuro di pace. E’ la prima volta che ricevo un premio, ringrazio il Sindaco di Anzio, insieme all’Assessore ed ai docenti, per l’accoglienza e per aver organizzato, alla presenza di tanti giovani, un incontro così importante”.

E’ il messaggio lanciato ai giovani, al Cinema Astoria, nel Giorno della Memoria e nell’ambito del programma del 76° Anniversario dello Sbarco di Anzio, da Vittorio Polacco che, con la sua famiglia, ha vissuto da vicino il dramma delle deportazioni nei campi di sterminio nazisti. L’iniziativa di questa mattina, che ha visto la partecipazione di circa 300 studenti, è stata promossa dal Liceo Innocenzo XII, in collaborazione con l’Assessore alle politiche culturali e della scuola del Comune di Anzio, Laura Nolfi.

Durante la mattinata, nel confronto con gli studenti, sono intervenuti i professori Eugenio Bartolini ed Elena Izzi, preceduti dal saluto del Sindaco, Candido De Angelis, che ha premiato Vittorio Polacco con una targa ufficiale della Città di Anzio: “Anche oggi – ha detto il Sindaco De Angelis – la sala è colma di studenti, per una vera e propria lezione di storia contemporanea, a cura del Signor Polacco e dei docenti dello scientifico, finalizzata a mantenere viva la memoria sul nostro passato e sull’importanza del valore della pace per le giovani generazioni”.

Nel corso dell’evento culturale, grazie alla consueta disponibilità del Cinema Astoria, sono stati proiettati filmati storici, con la diffusione di documenti esclusivi ed interviste sul dramma dell’Olocausto. (Progetto curato dal Dirigente Scolastico, Antonella Femminò. Professori Elena Izzi, Alda Annichiarico, Eugenio Bartolini e dal Signor Vittorio Polacco, in collaborazione con l’Assessore Laura Nolfi). Tra gli interventi in sala anche quello del Consigliere Comunale, Lucia Pascucci, che ha seguito attivamente tutti gli eventi in programma: “Affrontare il futuro senza la consapevolezza del passato ci renderebbe impotenti. La memoria è un ponte fondamentale verso la costruzione di un futuro migliore”.

“La memoria, con il ricordo delle vittime della Shoah, – ha detto l’Assessore, Laura Nolfi, che ha reso orgogliosamente onore al Senatore a vita Liliana Segre – è il vaccino più potente contro il nazifascismo, contro le deportazioni nei campi di sterminio, contro l’odio, il cinismo, l’indifferenza, contro le guerre di ieri e purtroppo anche contro quelle di oggi. Con l’intenso programma del 76° dello Sbarco di Anzio abbiamo vissuto eventi culturali autentici, come quello di oggi, che hanno tutti registrato la partecipazione attenta ed attiva di oltre duemila studenti. Grazie alle nostre scuole, a tutti i docenti ed ai testimoni viventi di quegli anni drammatici, che hanno segnato per sempre la storia del 900 ed i cuori di milioni di persone”.