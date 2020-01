Anzio, "Tuo figlio sempre", incontro informativo al Marco Gavio Apicio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Tuo figlio sempre”, incontro informativo questo pomeriggio, alle ore 17.00, presso l’auditorium Apicio-Colonna Gatti ad Anzio 2

Questo pomeriggio – lunedì 27 gennaio -, alle ore 17.00, presso l’Auditorium dell’Istituto I.I.S Apicio-Colonna Gatti (Anzio2), avrà luogo l’incontro informativo del Progetto “Tuo figlio sempre” realizzato dall’APS Con_tatto con il contributo dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza. lo scopo di tale progetto è la diffusione della carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori nel territorio. A tal proposito nell’incontro la dott.ssa Elisabetta Fraietta, psicologa presso l’Aps Con_tatto, ed il dott. Roberto Clavari, assistente sociale presso il Comune di Anzio, presenteranno i diritti spiegando i motivi per cui a volte tali diritti vengono lesi. I figli rimangono tali anche dopo la separazione dei genitori ed è bene che i loro diritti non vengano persi di vista. È per questo motivo che il nostro progetto si chiama “Tuo figlio sempre”.

La separazione, in quanto momento di profondo cambiamento coinvolge i coniugi che hanno scelto di dividersi, i figli che assistono alla trasformazione della loro famiglia e tutte le persone che ruotano attorno al nucleo familiare, come i nonni o gli amici di famiglia, e gli insegnanti.

L’incontro si rivolge alla comunità tutta ponendo al centro il benessere dei bambini.