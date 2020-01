Nettuno, principio di discarica in via valle Pietra. Un cittadino: “Non è un paese normale” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nuovi scarichi illeciti a Nettuno in via Valle Pietra: Lo sfogo sui social di Valerio Marchione un cittadino di Nettuno:

”Non è un paese normale. Neanche dieci giorni dall’ultimo scarico illecito e conseguente bonifica da parte dell’ufficio ambiente e stiamo di nuovo così. In via Vallepietra non c’è tregua. Le telecamere chissà quando arriveranno. Nel frattempo tutti i “zozzoni” locali continuano imperterriti a disseminare rifiuti un po dovunque. Mi piacerebbe che chi governa e pure chi è all’opposizione si attivasse per acquistare ulteriori telecamere. Basta con la propaganda e i selfie abbiamo bisogno di soluzioni.”