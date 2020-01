Nettuno, una Clio si schianta su due macchine. Un testimone: “succede tutti i mesi” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Questa notte in via Gramsci, all’altezza dello stabilimento Belvedere un’auto con a bordo 4 persone, tre uomini ed una donna si sono schiantati addosso a delle automobili in sosta. I quattro passeggeri sono stati trasportati agli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire e sono al vaglio del commissariato di polizia di Anzio. Il proprietario di una delle automobili danneggiate, ci ha rilasciato la sua testimonianza:

“Verso l’una ad una velocità di circa 100/130 kmh quattro ragazzi a bordo di una Clio hanno carambolato totalmente su via Gramsci, tanto da svegliare il circondario. Hanno preso prima la Range Rover parcheggiata sulla sinistra (andando verso Nettuno), saltando altre due vetture si sono schiantati sulla mia auto scaraventandola in mezzo alla strada. La corsa è finita con l’auto spalmata sul muro adiacente, dove era parcheggiata la mia, non mi sbilancio sulle condizioni dei ragazzi. Io vivo su via Gramsci da circa due anni e questa è la seconda volta che mi viene presa l’auto parcheggiata. Fortunatamente l’altra volta mi hanno rotto solo lo specchietto. Purtroppo questi episodi succedono a cadenza quasi mensile, da notare anche la velocità con cui anche i pullman COTRAL percorrono quella via, fin ora solo danni strumentali ma credo che non tra molto vedremo incidenti con feriti anche molto più gravi! Sostanzialmente basterebbe un intervento da parte dell’amministrazione per il collocamento di alcuni dossi dissuasori e sopratutto la sensibilizzazione cittadina che è ferma a giudicare i nostri parcheggi poco consoni, e non i fatti nella via adiacente a quella dell’incidente”