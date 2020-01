Anzio, spaccato il vetro di un’auto in viale Nerone - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, continuano i furti ed i danneggiamenti delle automobili in sosta. Di seguito, il post di un cittadino sul gruppo Anzio Bandiera Nera:

“Questa mattina ho trovato il vetro lato passeggero rotto… A parte il costo del ricambio, vista la gran pioggia che è venuta giù potete immaginare in che condizioni si trovi l’interno, sedili, tappetini e moquette. Oltre ai trucioli di vetro sparsi ovunque…

Dall auto non manca nulla, per fortuna…

Ora mi domando, a quale scopo tutto ciò, mah… Non trovo risposta.

Andando a prendere il ricambio ad uno sfascio mi sono sentito dire che non sono il primo, è un continuo via vai di persone che hanno avuto lo stesso ” inconveniente”.

Ora mi rivolgo alle forze dell’ordine

esortandoli a individuare la/o le persone che compiono questi atti

ringraziandoli già in anticipo.

il fatto appena descritto è avvenuto in viale Nerone.”