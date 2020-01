Riceviamo e pubblichiamo: Caduta massi in via Apriliana - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Riceviamo e pubblichiamo:

“La presente è per segnalare l’assenza di opere di difesa dalla caduta massi mediante barriere e rilevati paramassi per la protezione della strada. Il comune di Aprilia e la provincia di Latina non possono ignorare la pericolosità che sussiste per gli automobilisti che transitano in via Apriliana, perché nulla è stato fatto per rivestire e/o consolidare le pareti di colle Manzù onde prevenire la caduta di massi e pietre come documentato dalle foto allegate. Pericolosità questa ben più grave delle buche e dei crateri che l’asfalto in quel tratto presenta.”