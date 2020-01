Nettuno, mostra dei 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La mostra itinerante organizzata dall’istituto culturale italo-tedesco arriva nell’unica scuola media di Nettuno dove il tedesco è materia di studio come seconda lingua comunitaria. La riflessione sulla caduta del muro di Berlino come simbolo di un mondo non più diviso, uscente dalla guerra fredda e dal dualismo Usa-Urss, ha coinvolto i ragazzi che hanno prodotto lavori di varia natura da affiancare alle fotografie che compongono la mostra. Il professor Giorgio Pagliuca è lieto di portare la mostra, da lui curata ed organizzata, nella città gemellata da più di quarant’anni con Tranreut, e che solo da due anni, a Nettuno IV, ha visto il ritorno del tedesco tra i banchi di scuola dei ragazzi dell’indirizzo musicale. La settimana in cui la mostra stazionerà a Nettuno IV prevede un’apertura alla cittadinanza mercoledì 29 gennaio dalle 16,00 alle 17, 30 in un incontro-presentazione in cui lo stesso Pagliuca relazionerà circa un evento così importante della storia contemporanea, contornato da altri interventi che verranno presentati dai ragazzi stessi con lavori di gruppo storici, drammatizzazioni che insisteranno sul muro come metafora di divisione e brani musicali ispirati alla caduta del berlinen mauer. La mostra sarà inaugurata il 27 gennaio e andrà avanti fino al 31. Il dirigente scolastico Antonella CIarbelli ha espresso viva soddisfazione per questo evento di forte portata culturale che sta coinvolgendo i ragazzi in modo significativo e che guarda al passato per costruire un futuro privo di muri e di separazioni.