Anzio, Biblioteca Ex Amnil: la magia dei racconti - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Proseguono nella biblioteca e nei locali della scuola primaria Ex Anmil dell’I.C. Anzio III, le attività legate all’iniziativa Bibliotecarie magiche, avviato il 14 dicembre scorso nella giornata dell’open day quando, gli alunni della classe prima, avevano avuto modo di scoprire il mondo incantato della narrativa attraverso le voci dei protagonisti dei racconti interpretati con maestria da figure a loro note, nonni e genitori che per l’occasione avevano indossato le vesti di personaggi fiabeschi. In un’atmosfera di magia e mistero si sono fatti strada, nei piccoli, il gusto per l’ascolto e il desiderio di esplorare il mondo del libro. Con la lettura de “I fantastici libri volanti di Mr. Morris Lessmore” di W. Joyce, il giorno 18 gennaio si è svolto il secondo incontro. Davanti a occhi pieni di stupore, ilracconto ha preso corpo ed è divenuto realtà. Un incantesimo reso possibile grazie alla competenza delle voci narranti, all’utilizzo della strumentazioneinformatica e ad un’attenta preparazione che la docente della classe ha condotto con l’obiettivo di aprire le porte dell’immaginazione, stimolando la curiosità. Gli alunni sono stati accolti dalle “bibliotecarie magiche”, figure dotate di doni prodigiosi… i doni della resilienza. Ed ecco che si configura nella sua interezza la finalità del progetto, che vuole non solo promuovere la passione per la lettura, ma anche incoraggiare nei futuri lettori, attraverso le storie, i personaggi e l’animazione, comportamenti resilienti. Il tutto in un’esperienza entusiasmante, dove protagonista è il libro, ma sovrana è la storia.

I prossimi incontri vedranno coinvolte altre classi del plesso.