Proseguono gli eventi del 76° dello Sbarco di Anzio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Proseguono gli eventi del 76° dello Sbarco di Anzio, con la partecipazione attiva delle scuole del territorio: domani le cerimonie ufficiali e l’arrivo della “Ciclopedalata nella Storia”, il 23 gennaio “Voci e Passi per la Pace”, il 26 gennaio il Premio per la Pace a Paolo Borrometi ed il 27 gennaio il progetto dedicato al Giorno della Memoria, con il reduce di Auschwitz, Vittorio Polacco che, al Cinema Astoria, incontrerà gli studenti del territorio

Ad Anzio, dopo il grande successo dell’undicesima edizione della mostra Bandiere sul Mare e dell’evento con gli studenti per la proiezione del film “Scherza con i fanti”, proseguono le celebrazioni per il 76° Anniversario dello Sbarco. Questa mattina l’Amministrazione Comunale di Anzio, rappresentata dall’Assessore al bilancio e patrimonio, Eugenio Ruggiero, è intervenuta alle commemorazioni presso il Campo della Memoria, al Monumento “Il Graffio della vita” – Campo di Carne Aprilia, al Monumento dedicato al Tenente britannico, Eric Fletcher Waters ed ai Caduti dello Sbarco di Anzio rimasti senza sepoltura – Aprilia – Fosso della Moletta, al Monumento ai Caduti di Piazzale Berlinguer – Lanuvio ed al Cimitero Militare Germanico – Pomezia. Le Cerimonie ufficiali di domani, 22 gennaio, organizzate in collaborazione con il Comune di Nettuno, con il Cimitero Americano, con i due Cimiteri del Commonwealth, con l’Ufficio Circondariale Marittimo e con le Istituzioni preposte, si terranno con il seguente programma: ore 8.15 – Beachhead War Cemetery (Falasche), ore 9.00 – Commonwealth Cemetery (Santa Teresa), ore 9.15 – Cimitero Civile Anzio, ore 9.45 – Nettuno, Piazza Cesare Battisti, ore 10.45 – Sicily Rome American Cemetery (Nettuno) ed alle ore 12.00 l’evento conclusivo della giornata ad Anzio, al Monumento ai Caduti di Piazza Garibaldi, con a seguire il consueto appuntamento al Porto per la deposizione di omaggi floreali, insieme all’Ambasciata Britannica, ai piedi della targa dedicata all’incrociatore Spartan e della targa The Duke of Wellington. In Piazza Garibaldi, alle ore 12.00, in occasione dell’evento principale delle celebrazioni, saranno protagonisti gli alunni delle scuole del territorio ed il coro degli studenti dell’Istituto Comprensivo Anzio V – Plesso Virgilio, con i brani “Generale” di F. De Gregori, “La guerra di Piero” di F. De Andrè e con l’interpretazione dell’Inno Nazionale con la lingua dei segni, eseguito dalla Banda Musicale Città di Anzio e dalle Corale Polifonica. Intorno alle ore 15.00, inoltre, presso il Comune di Anzio, nell’edificio comunale del Museo dello Sbarco (Villa Adele), è previsto l’arrivo ufficiale della <Ciclopedalata nella Storia>, da Siracusa ad Anzio, passando per Salerno e Cassino, organizzata dall’Associazione Maurice Garin, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Ad accogliere i cicloamatori il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis e l’Assessore alla politiche culturali e della scuola, Laura Nolfi, che ha coordinato il programma delle celebrazioni ed ha coinvolto le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. Le scuole di Anzio, infatti, saranno protagoniste anche giovedì 23 gennaio con l’importante evento itinerante “Voci e Passi per la Pace”, nei luoghi dello Sbarco, promosso dall’Istituto Comprensivo Anzio I, con l’appuntamento conclusivo, intorno alle ore 11.00, in Piazza Garibaldi. Si tratta di un importante progetto di cittadinanza attiva e costituzione, coordinato dalla docente Paola Palomba, aperto a tutti gli alunni delle scuole del territorio, organizzato in collaborazione con la Banda Musicale e con l’Istituto Comprensivo Anzio V. coordinato dalla professoressa Maria Ausilia D’Antona. L’evento culturale, che vedrà la partecipazione di moltissimi alunni e studenti, si chiuderà con la suggestiva esibizione, in Piazza Garibaldi, coordinata dalla professoressa Maria Ausilia D’Antona, in memoria di tutti i Caduti.

“Voci e passi per la Pace – afferma l’Assessore alle politiche culturali e della scuola, Laura Nolfi, che ha presieduto tutte le riunioni per la buona riuscita degli eventi – è un progetto che vedrà la partecipazione attiva delle scuole del territorio, con tutta una serie di iniziative finalizzate a mantenere viva la memoria sul nostro passato e sull’importante valore della pace da tramandare ai giovani. Colgo l’occasione per ringraziare Gioia Bus per il servizio trasporto scolastico, il Cinema Astoria per aver accolto gratuitamente i nostri ragazzi e tutte le scuole che hanno collaborato al progetto”. Il programma del 76° dello Sbarco di Anzio proseguirà domenica 26 gennaio, alle ore 15.00, nella Sala Consiliare di Villa Corsini Sarsina, con il conferimento del Premio per la Pace, istituito dall’Amministrazione Comunale. Al giornalista Paolo Borrometi, scrittore, Vicedirettore dell’Agenzia Giornalistica Italia e Presidente di Articolo 21, stimato professionista “sotto scorta” a causa delle minacce di morte ricevute dalla mafia, il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, conferirà il Premio per la Pace. A seguire l’atteso Concerto per la Pace, con gli studenti del Chris Cappell College protagonisti del significato evento culturale.

“Mantenere viva la memoria”: con questo claim, presso la Sala della Storia dell’Ufficio del Cittadino e del Turista, in Piazza Pia 19, è in bella mostra il plastico del centro cittadino “Lo Sbarco di Anzio, 22/01/1944. La guerra ha rotto le scatole. Io c’ero!”, realizzato con materiale riciclato dal cittadino anziate Renzo Mattioli, testimone dell’Operazione Shingle. Allo stesso tempo, sul territorio comunale, è in circolazione il pullman, messo gratuitamente a disposizione dalla ditta Gioia Bus, con l’immagine ufficiale del 76° dello Sbarco “Anzio non Dimentica i valori della memoria, custoditi e trasmessi ai giovani, per un futuro di Pace”, realizzata dallo studio grafico Luciano Minutolo in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione Istituzionale dell’Ente. Il programma del 76° Anniversario dello Sbarco di Anzio si concluderà ufficialmente lunedì 27 gennaio, al Cinema Astoria, con il progetto dedicato al Giorno della Memoria, che prevede l’importante intervento del reduce della deportazione, nei campi di sterminio di Auschwitz, Vittorio Polacco. All’evento, promosso dal Liceo Innocenzo XII in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che prevede la proiezione di filmati storici, interverranno gli studenti delle scuole superiori (Progetto curato dal Dirigente Scolastico, Antonella Femminò. Professori Elena Izzi, Alda Annichiarico, Eugenio Bartolini).

Programma dettagliato dei prossimi giorni – 76° Anniversario dello Sbarco di Anzio:

22/01/2020, Cerimonie Ufficiali

Ore 8.15 – Beachhead War Cemetery (Falasche).

Ore 9.00 – Commonwealth Cemetery (Santa Teresa).

Ore 9.15 – Cimitero Civile Anzio.

Ore 9..45 – Nettuno, Piazza Cesare Battisti.

Ore 10.45 – Sicily Rome American Cemetery (Nettuno).

Ore 12.00 – Anzio, Piazza Garibaldi – Monumento ai Caduti.

Ore 13.00 – Porto di Anzio, Ufficio Circondariale Marittimo, targa Spartan – targa The Duke of Wellington.

22/01/2020, ore 15.00, edificio comunale di Villa Adele – Museo dello Sbarco, arrivo ufficiale della Ciclopedalata nella Storia, da Siracusa ad Anzio, passando per Salerno e Cassino, organizzata dall’Associazione Maurice Garin.

23/01/2020, ore 10.00, dal Monumento di Angelita – Riviera Mallozzi, “Voci e Passi per la Pace”, progetto Cittadinanza Attiva e Costituzione, nei luoghi dello Sbarco, promosso dall’Istituto Comprensivo Anzio I, con l’appuntamento conclusivo, intorno alle ore 11.00, in Piazza Garibaldi. Progetto coordinato dalla docente Paola Palomba, aperto a tutti gli alunni delle scuole del territorio, in collaborazione con la Banda Musicale e con l’Istituto Comprensivo Anzio V, con suggestivi canti e toccanti poesie in onore dei Caduti.

26/01/2020, ore 15.00, Villa Corsini Sarsina, Sala Consiliare, conferimento del Premio per la Pace Città di Anzio al giornalista, Paolo Borrometi. A seguire il Concerto per la Pace con gli studenti del Chris Cappell College.

Fino al 26 gennaio, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo, al Porto di Anzio, l’undicesima edizione della mostra Bandiere sul Mare, organizzata dall’Associazione Warriors at Anzio, con uniformi, fotografie e cimeli originali dello Sbarco e della Seconda Guerra Mondiale. Ingresso libero, tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

27/01/2020, ore 9.30, Cinema Astoria, “Giornata della Memoria”: il reduce della deportazione nei campi di sterminio di Auschwitz, Vittorio Polacco, per non dimenticare, incontra gli studenti delle scuole superiori di Anzio. Proiezione di filmati ed interviste.