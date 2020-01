Nettuno, grande commozione per la morte di Remigio Aimati - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nettuno, si è spento oggi a seguito di una grave malattia Remigio Aimati. La sua morte ha avuto grande eco nella cittadinanza. In uno dei suoi ultimi post fb del 12 gennaio ha scritto una commovente riflessione riferita alla morte di una sua amica:

“Ieri mi sono sentito un uomo fortunato. Al funerale di Nadia, mentre la mamma piangendo mi abbracciava e mi diceva “Remigio l’abbiamo persa, non la vedremo più, anche io piangendo non ho saputo dirgli che invece ero felice (forse non è la cosa giusta) diciamo che ero triste esternamente ma felice dentro, ero e sono consapevole che se dovessi perdere la mia guerra contro la bestia, ma sicuri che non arretrero’ nemmeno di un centimetro, ma se mai dovesse accadere so quello che lascio ma so anche quello che trovo, ti ringrazio Nadia, mi dispiace di non essere stato capace di spiegare meglio questo mio sentimento. Io lo so, qualcuno leggendo dirà “a Remi’, sei uno scemo”, è vero ma uno scemo fortunato.”

La redazione porge le più sentite condoglianze alla famiglia Aimati