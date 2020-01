Anzio, dopo un anno e 3200 euro anticipate un cittadino resta senza allaccio alla condotta fognaria - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, un cittadino dopo avere pagato 3200 euro un anno fa per l’allaccio della fognatura della sua attività in via dell’Armellino, ad oggi ancora non ha ottenuto il servizio pagato. La società ha inoltrato la sua richiesta alla Provincia a marzo 2019, ma nessuno ha mai risposto. Abbiamo contatto un responsabile della società, che ci ha riferito che molto probabilmente la pratica è andata persa. Nel frattempo l’utente oltre ad aver pagato in anticipo l’allaccio che non è stato mai fatto, ha dovuto spendere altro denaro per l’autospurgo per svuotare la fossa biologica in alternativa alla condotta. Una situazione di estremo disagio, che il cittadino ha voluto rendere pubblica attraverso il nostro giornale.