La polizia locale di Nettuno, celebra San Sebastiano - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Questa mattina presso il Santuario di Nostra Signora delle Grazie si è tenuta la celebrazione in onore di San Sebastiano, protettore della Polizia Locale. Presente il Sindaco della Città di Nettuno Alessandro Coppola, l’Assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza Marco Roda, l’Assessore alla Cultura Camilla Ludovisi, il comandante facente funzioni della Polizia Locale di Nettuno Albino Rizzo, il dirigente comunale Benedetto Sajeva, oltre ai rappresentanti della Stazione dei Carabinieri di Nettuno, dell’Istituto per Ispettori di Polizia di Nettuno, del commissariato di Polizia di Anzio e Nettuno, della Caserma Santa Barbara di Anzio, della Guardia di Finanza di Nettuno, della Sezione Navale di Anzio della Guardia di Finanza, della Protezione Civile, delle associazioni combattentistiche d’arma e della croce rossa. In questa occasione sono stati conferiti i seguenti encomi:

* Al Vice Sovrintendente di Polizia Locale Manuela Angelelli e al Vice Sovrintendente di Polizia Locale Giammarco Balsamo per il fermo di un extracomunitario fuggito dopo aver sottratto della merce dagli scaffali del supermercato IN’S.

* Al Vice Sovraintendente di Polizia Locale Mauro Fontemaggi ed al Vice Sovraintendente di Polizia Locale Claudio Pecchia per aver salvato due persone anziane rimaste bloccate in auto dall’acqua in piazzale San Rocco a seguito del nubifragio dello scorso 22 novembre

* Al Assistente di Polizia Locale Giovanni Nocera ed al Vice Sovraintendente di Polizia Locale Davide Verlezza per messo una signora e alcuni passeggeri del trasporto pubblico della Linea Cotral in auto dall’acqua in piazzale San Rocco a seguito del nubifragio dello scorso 22 novembre.Conferite anche le seguenti note di merito per la professionalità, l’efficienza ed il costante impegno dimostrato per il lavoro svolto durante l’anno 2019, per l’impegno profuso, per il lavoro svolto, con grande spirito di sacrificio, dando esempio di professionalità e spiccato senso del dovere:

* Al vice sovrintendente di Polizia Locale Luigi Di Filippo

* Al Commissario di Polizia Locale Roberto Fiorilli

* Al vice Ispettore di Polizia Locale Alessandro Garofalo

* Al vice Ispettore di Polizia Locale Stefano Pica

Attestato di benemerenza, infine, “Quale segno di stima e riconoscenza per il significativo impegno profuso nell’attività svolta a servizio della Città, riconoscendo particolari doti di abnegazione nel lavoro, esercitato con autentico spirito di appartenenza e con grande professionalità, dando prova di significative capacità gestionali ed umane” ai commissari coordinatori di Polizia Locale in pensione Franco Paolini e Augusto Santori. Di seguito gli interventi del Comandante Facente Funzioni della Polizia Locale di Nettuno Albino Rizzo, dell’Assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Marco Roda e del Sindaco della Città di Nettuno Alessandro Coppola.

“Nell’aprire la celebrazione di San Sebastiano Patrono della Polizia Locale corre l’obbligo di evidenziare la quantità e la qualità dell’operato del personale della Polizia Locale nell’anno appena trascorso. E’ stato un anno impegnativo che ci ha visto come sempre, più di sempre, impegnati nel compito difficile di far fronte alle numerosissime istanze, di qualunque genere e tipologia che da sempre il lavoro del Corpo. La sola mera elencazione di numeri e cifre (9000 contravvenzioni; 280 incidenti rilevati; 170 ordinanze viabilità; 133 veicoli rimossi) sarebbe riduttiva ed evidenzierebbe soltanto un’azione repressiva, mentre l’operato della Polizia Locale tutta è volto soprattutto alla prevenzione ed alla continua ricerca di un contatto ed un colloquio con la città, con un approccio non sempre facile che oscilla tra dovere e tolleranza e teso comunque sempre alla risoluzione degli innumerevoli problemi che i cittadini costantemente rappresentano. Nell’anno 2019 il Corpo di Polizia Locale ha visto, grazie all’impegno dell’Amministrazione, un rilancio operativo che ha consentito, tra l’altro, l’espletamento dei servizi di Vigilanza anche nelle zone più periferiche.

Sforzi notevoli sono stati effettuati per cercare di migliorare la vivibilità del nostro territorio, in particolare molta attenzione è stata prestata in occasione delle manifestazioni organizzate dall’Amministrazione nel centro urbano, al fine di inviare un messaggio sempre positivo della Città di Nettuno e dell’ospitalità dei nostri concittadini e soprattutto per rafforzare nell’immediato la sicurezza urbana. Ringrazio tutti i convenuti presenti per questa ricorrenza di San Sebastiano, protettore della Polizia Locale, e un grazie particolare a tutto il personale del Corpo che in questo periodo mi è stato particolarmente vicino dimostrandomi stima e fiducia. Ancora grazie a tutti voi”.

Il Vice Com.te della Polizia Locale di Nettuno Albino Rizzo

“Il compito della Polizia Locale, e di tutte le forze di polizia del territorio, devono attuare una prevenzione forte sulla cosiddetta criminalità predatoria che oggi come oggi, purtroppo, la vediamo tutti i giorni anche in forme di esasperazione di tante persone. Non è un compito semplice, è un compito difficilissimo da svolgere in mezzo alla gente e al tempo stesso salvaguardare la dignità della divisa. Uomini e donne oggi che vestono una divisa hanno un compito doppio. Il compito da buoni padri e da buone madri di famiglia verso l’esterno, ma al tempo stesso il compito di far rispettare le leggi. Parlare di sicurezza urbana è molto complicato ed è come entrare in un compito totalmente diverso dal normale. Voglio ringraziare e ricordare tutti coloro che purtroppo hanno perso la vita nell’adempimento del proprio servizio, ma non voglio nemmeno scordare tutti coloro che per questo tipo di lavoro tante volte perdono di propria volontà la propria vita. La questione dei suicidi nelle forze di polizia e nella polizia locale è una menzione che va fatta ai tempi d’oggi. Vi ringrazio tutti, spero fermamente che gli uomini e le donne in divisa siano coscienti del lavoro sempre più improbo che hanno nei confronti dei cittadini e dell’amministrazione comunale”

L’Assessore alla Polizia Locale del Comune di Nettuno Marco Roda

“Ringrazio le forze dell’ordine che assieme al Comando della Polizia Locale ogni giorno contribuiscono alla sicurezza del nostro territorio. Ringrazio il personale della Polizia Locale. Mai come quest’anno in cui sono diventato Sindaco della Città di Nettuno, mi sono reso conto qual è il lavoro che svolgono. Dal di fuori si è portati più a fare delle critiche che ad apprezzare l’operato dei Vigili Urbani. Quest’anno si sono cimentati in una serie di eventi che dall’esterno passano inosservati, ma che rivestono un’importanza fondamentale. Li ringrazio per la loro dedizione per il loro lavoro. Sono qui oggi insieme a tutti voi a celebrare San Sebastiano e tra i nomi che sono stati elencati oggi di vostri colleghi che non ci sono più c’è anche il nome di mio padre. Questa festa l’ho vissuta in modo indiretto da tanti, tantissimi anni, e sento forte la voglia di partecipare perché un po’ mi sento uno di voi. Vi ringrazio per tutto quello che fate per noi e per la nostra città”.