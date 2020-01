Giovedì 23 gennaio, premio “Sette Colli” ad Ostia - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Premio “Sette Colli” è una manifestazione, organizzata da Fabrizio Pacifici, che si ripete alla vigilia del derby Roma-Lazio.

Nell’occasione si assegna il “Pallone d’Oro Romanista” ad un calciatore della Roma rimasto nel cuore dei tifosi.

Un riconoscimento unico nel suo genere, dettato dal tifo e dalla passione, un modo diverso per dire “Grazie!” a quegli Eroi romanisti che ci hanno fatto esultare ed impazzire di gioia nel passato.

Cosa sarebbe però il derby senza i tifosi?

Probabilmente non avrebbe ragione di esistere…

La gioia per un derby vinto è un qualcosa che rimane per sempre e che permette di potersi prendere gioco dell’amico, del familiare, del collega di lavoro o di qualsiasi altro tifoso laziale. Sempre nei limiti dello sfottò e del buon senso. In nome della sportività, dell’amicizia e del Fair Play è stato quindi istituito il premio “Roma&Lazio”, che viene consegnato ad un tifoso laziale eccellente o ad un ex giocatore biancoceleste. E siccome il derby è anche spettacolo, si assegna anche il premio “Romanista vip” a rappresentanti del mondo del cinema, della musica, della tv e non solo.

I PREMIATI:

– Pallone d’Oro Romanista: Michele De Nadai (Ex giocatore AS Roma, vincitore di due Coppe Italia)

– Romanista Vip: Antonello Fassari (Attore)

– Romanità: Saverio Vallone (Attore)

– Romanità: Alessia Fabiani (Attrice)

– S.P.Q.R.: Carola De Fazio (Presidente Lega Navale Italiana, sez. Ostia)

– Cultura sportiva: Luciano Capponi (Presidente Monterosi FC)

– Curva Sud: Emiliano Marsili (Pugile Campione del Mondo)

– Voce Romanista: Valeria Biotti (Giornalista)

– Roma/Lazio: Georgia Viero (Modella)